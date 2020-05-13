Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Мы должны жить с этим, — приводит Goal.com слова Леманна. — Будем надеяться, что в итоге будет найдена вакцина, которая всех вылечит. Пока нет ничего, но из-за этого нельзя закрыть вообще все. Нужно продолжать жить. Пока симптомы не серьезные, думаю, что футболисты способны справиться с этим. У нас уже было несколько случаев, когда игроки заражались коронавирусом, но при этом у них не проявлялись симптомы. Думаю, что для молодых людей с сильной иммунной системой коронавирус — не такая большая проблема.