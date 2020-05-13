Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Йенс Леманн: «Для молодых людей коронавирус — не такая большая проблема»

08:59
Йенс Леманн. Фото AFP
Йенс Леманн. Фото AFP
Теги:

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Мы должны жить с этим, — приводит Goal.com слова Леманна. — Будем надеяться, что в итоге будет найдена вакцина, которая всех вылечит. Пока нет ничего, но из-за этого нельзя закрыть вообще все. Нужно продолжать жить. Пока симптомы не серьезные, думаю, что футболисты способны справиться с этим. У нас уже было несколько случаев, когда игроки заражались коронавирусом, но при этом у них не проявлялись симптомы. Думаю, что для молодых людей с сильной иммунной системой коронавирус — не такая большая проблема.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир