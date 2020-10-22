Второй тест Гнабри на коронавирус показал отрицательный результат

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал повторный тест на коронавирус. На этот раз он показал отрицательный результат, сообщает Bild.

25-летний футболист 20 октября сдал положительный анализ на COVID-19, из-за чего был помещен на карантин и пропустил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:0).

Гнабри в этом сезоне провел за мюнхенскую команду шесть игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.