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Второй тест Гнабри на коронавирус показал отрицательный результат

17:56
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал повторный тест на коронавирус. На этот раз он показал отрицательный результат, сообщает Bild.

25-летний футболист 20 октября сдал положительный анализ на COVID-19, из-за чего был помещен на карантин и пропустил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:0).

Гнабри в этом сезоне провел за мюнхенскую команду шесть игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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