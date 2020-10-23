Чемпионат Германии, 5-й тур: результаты всех матчей
23 октября, пятница
«Штутгарт» — «Кельн» — 1:1 (1:1)
Голы: Мангаля, 1 (1:0). Андерссон, 23 — с пенальти (1:1).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Каминьски, 34), Штенцель, Каразор, Кастро, Дидави (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Кулибали (Гонсалес, 56), Калайджич (Чурлинов, 74), Вамангитука (Массимо, 57).
«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 81), Якобс, Эхизибуэ (Лимниос, 17), Борнау, Дуда (Озджан, 81), Скири, Вольф, Реджбецай, Андерссон (Модест, 70).
Предупреждения: Эхизибуэ, 8. Вамангитука, 51. Якобс, 55. Дуда, 68. Скири, 72. Каразор, 80. Озджан, 88.
Судья: Винкманн (Германия).
23 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
24 октября, суббота
«Бавария» — «Айнтрахт Ф» (16.30)
«Унион Б» — «Фрайбург» (16.30)
«Майнц» — «Боруссия М» (16.30)
«Боруссия Д» — «Шальке» (19.30)
25 октября, воскресенье
«Вольфсбург» — «Арминия» (17.30)
«Вердер» — «Хоффенхайм» (20.00)
26 октября, понедельник