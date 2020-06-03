Чемпионат Германии, 30-й тур: трансляции всех матчей
В пятницу, 5 июня, стартует 30-й тур чемпионата Германии.
Пятница, 5 июня
«Фрайбург» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30
Суббота, 6 июня
«Лейпциг» — «Падерборн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Байер» — «Бавария»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Айнтрахт» — «Майнц»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Фортуна» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Боруссия» Д — «Герта»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30
Воскресенье, 7 июня
«Вердер» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30
«Унион» — «Шальке»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Аугсбург» — «Кельн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
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