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Чемпионат Германии, 30-й тур: трансляции всех матчей

09:00
В 30-м туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет с «Байером». Фото twitter.com/FCBayern
В 30-м туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет с «Байером». Фото twitter.com/FCBayern

В пятницу, 5 июня, стартует 30-й тур чемпионата Германии.

Пятница, 5 июня

«Фрайбург» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Фрайбург — Боруссия М

Суббота, 6 июня

«Лейпциг» — «Падерборн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

РБ Лейпциг — Падерборн

«Байер» — «Бавария»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Байер — Бавария

«Айнтрахт» — «Майнц»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Айнтрахт Ф — Майнц

«Фортуна» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Фортуна Д — Хоффенхайм

«Боруссия» Д — «Герта»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Боруссия Д — Герта

Воскресенье, 7 июня

«Вердер» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30

Вердер — Вольфсбург

«Унион» — «Шальке»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Унион Б — Шальке-04

«Аугсбург» — «Кельн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Аугсбург — Кельн

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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