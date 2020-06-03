Чемпионат Германии, 30-й тур: трансляции всех матчей

В пятницу, 5 июня, стартует 30-й тур чемпионата Германии.

Пятница, 5 июня

«Фрайбург» — «Боруссия» М

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Суббота, 6 июня

«Лейпциг» — «Падерборн»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Байер» — «Бавария»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Айнтрахт» — «Майнц»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Фортуна» — «Хоффенхайм»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Боруссия» Д — «Герта»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Воскресенье, 7 июня

«Вердер» — «Вольфсбург»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30

«Унион» — «Шальке»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Аугсбург» — «Кельн»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

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