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Чемпионат Германии, 3-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:55
«Бавария» примет «Герту» в матче 3-го тура бундеслиги. Фото twitter.com/FCBayern
«Бавария» примет «Герту» в матче 3-го тура бундеслиги. Фото twitter.com/FCBayern

3-й тур чемпионата Германии.

3 октября, суббота

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Айнтрахт Ф — Хоффенхайм

«Боруссия» Д — «Фрайбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Боруссия Д — Фрайбург

«Вердер» — «Арминия»

Вердер — Арминия

«Кельн» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Кельн — Боруссия М

«Штутгарт» — «Байер»

Штутгарт — Байер

«Лейпциг» — «Шальке»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

РБ Лейпциг — Шальке-04

4 октября, воскресенье

«Вольфсбург» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Вольфсбург — Аугсбург

«Бавария» — «Герта»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Бавария — Герта

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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