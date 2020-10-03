Чемпионат Германии, 3-й тур: расписание и трансляции всех матчей
10:55
3-й тур чемпионата Германии.
3 октября, суббота
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Боруссия» Д — «Фрайбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Кельн» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Лейпциг» — «Шальке»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30
4 октября, воскресенье
«Вольфсбург» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Бавария» — «Герта»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00