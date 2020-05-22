Чемпионат Германии, 27-й тур: трансляции всех матчей выходных
В пятницу, 22 мая, стартует 27-й тур бундеслиги. Второй — после паузы из-за коронавирусной инфекции.
Пятница, 22 мая
«Герта» — «Унион»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 21.30
Суббота, 23 мая
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30
«Боруссия» М — «Байер»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30
«Фрайбург» — «Вердер»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30
«Падерборн» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30
«Бавария» — «Айнтрахт» Ф
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.30
Воскресенье, 24 мая
«Шальке» — «Аугсбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 14.30
«Майнц» — «Лейпциг»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30
«Кельн» — «Фортуна»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.00
Ставки на все топовые матчи бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».