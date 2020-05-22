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Чемпионат Германии, 27-й тур: трансляции всех матчей выходных

09:00
Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн. Фото twitter.com/BVB
Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн. Фото twitter.com/BVB

В пятницу, 22 мая, стартует 27-й тур бундеслиги. Второй — после паузы из-за коронавирусной инфекции.

Пятница, 22 мая

«Герта» — «Унион»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 21.30

Герта — Унион Б

Суббота, 23 мая

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

Вольфсбург — Боруссия Д

«Боруссия» М — «Байер»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

Боруссия М — Байер

«Фрайбург» — «Вердер»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

Фрайбург — Вердер

«Падерборн» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

Падерборн — Хоффенхайм

«Бавария» — «Айнтрахт» Ф
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.30

Бавария — Айнтрахт Ф

Воскресенье, 24 мая

«Шальке» — «Аугсбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 14.30

Шальке-04 — Аугсбург

«Майнц» — «Лейпциг»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

Майнц — РБ Лейпциг

«Кельн» — «Фортуна»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.00

Кельн — Фортуна Д

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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