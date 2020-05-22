Чемпионат Германии, 27-й тур: трансляции всех матчей выходных

В пятницу, 22 мая, стартует 27-й тур бундеслиги. Второй — после паузы из-за коронавирусной инфекции.

Пятница, 22 мая

«Герта» — «Унион»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 21.30

Суббота, 23 мая

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

«Боруссия» М — «Байер»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

«Фрайбург» — «Вердер»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

«Падерборн» — «Хоффенхайм»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

«Бавария» — «Айнтрахт» Ф

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.30

Воскресенье, 24 мая

«Шальке» — «Аугсбург»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 14.30

«Майнц» — «Лейпциг»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 16.30

«Кельн» — «Фортуна»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — 19.00

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