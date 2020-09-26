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Чемпионат Германии, 2-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:35
«Боруссия» сыграет с «Аугсбургом» во 2-м туре бундеслиги. Фото twitter.com/BVB
«Боруссия» сыграет с «Аугсбургом» во 2-м туре бундеслиги. Фото twitter.com/BVB

Второй тур чемпионата Германии.

26 сентября, суббота

«Арминия» — «Кельн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Арминия — Кельн

«Аугсбург» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Аугсбург — Боруссия Д

«Байер» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Байер — РБ Лейпциг

«Боруссия» М — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Боруссия М — Унион Б

«Майнц» — «Штутгарт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Майнц — Штутгарт

«Шальке» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Шальке-04 — Вердер

28 сентября, воскресенье

«Хоффенхайм» — «Бавария»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Хоффенхайм — Бавария

«Фрайбург» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Фрайбург — Вольфсбург

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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