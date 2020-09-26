Чемпионат Германии, 2-й тур: расписание и трансляции всех матчей
10:35
Второй тур чемпионата Германии.
26 сентября, суббота
«Арминия» — «Кельн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Аугсбург» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Байер» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Боруссия» М — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Майнц» — «Штутгарт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Шальке» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30
28 сентября, воскресенье
«Хоффенхайм» — «Бавария»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Фрайбург» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00