Вратарь «Вердера» Павленка может продолжить карьеру в Англии

Вратарь «Вердера» Иржи Павленка может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.

По информации источника, 29-летним чехом интересуется «Бернли». Сообщается, что английский клуб готов предложить за футболиста 3 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Павленка провел 39 матчей за «Вердер», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро. По итогам сезона-2020/21 «Вердер» вылетел во вторую бундеслигу.