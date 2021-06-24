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Вратарь «Вердера» Павленка может продолжить карьеру в Англии

12:16
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Вратарь «Вердера» Иржи Павленка может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.

По информации источника, 29-летним чехом интересуется «Бернли». Сообщается, что английский клуб готов предложить за футболиста 3 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Павленка провел 39 матчей за «Вердер», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро. По итогам сезона-2020/21 «Вердер» вылетел во вторую бундеслигу.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/werder-bremen-england-wechsel-burnley-lockt-torwart-jiri-pavlenka-76857884.bild.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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