Вратарь «Вердера» Павленка может продолжить карьеру в Англии
12:16
Вратарь «Вердера» Иржи Павленка может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.
По информации источника, 29-летним чехом интересуется «Бернли». Сообщается, что английский клуб готов предложить за футболиста 3 миллиона евро.
В сезоне-2020/21 Павленка провел 39 матчей за «Вердер», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро. По итогам сезона-2020/21 «Вердер» вылетел во вторую бундеслигу.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/werder-bremen-england-wechsel-burnley-lockt-torwart-jiri-pavlenka-76857884.bild.html
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