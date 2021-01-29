Вратарь «Штутгарта» Кобель вышел на матч в бундеслиги в экстравагантном свитере

Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель отметился экстравагантной формой в матче 19-го тура против «Майнца». Голкипер вышел на игру в пестром свитере c разнообразными рисунками.

Некоторые болельщики вспомнили легендарного мексиканского вратаря Хорхе Кампоса, который также любил наряжаться в яркие цветастые свитера.