Вратарь «Штутгарта» Кобель вышел на матч в бундеслиги в экстравагантном свитере
29 января 2021, 23:30
Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель отметился экстравагантной формой в матче 19-го тура против «Майнца». Голкипер вышел на игру в пестром свитере c разнообразными рисунками.
Just ??? at Kobel's 'keeper kit ??#VfBM05 0-0 pic.twitter.com/2GDi8XhNcQ— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 29, 2021
Некоторые болельщики вспомнили легендарного мексиканского вратаря Хорхе Кампоса, который также любил наряжаться в яркие цветастые свитера.
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