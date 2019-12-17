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Вратарь «Шальке» Нюбель дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол

16:36
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Голкипер «Шальке» Александр Нюбель получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщают Bild и Kicker. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Также сообщается, что вратарь оштрафован на 12 тысяч евро. В матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:0) футболист получил красную карточку после того, как грубо нарушил правила против Мията Гачиновича.

23-летний Александр Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке» в текущем сезоне, пропустил 20 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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