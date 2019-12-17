Вратарь «Шальке» Нюбель дисквалифицирован на четыре матча

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщают Bild и Kicker. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Также сообщается, что вратарь оштрафован на 12 тысяч евро. В матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:0) футболист получил красную карточку после того, как грубо нарушил правила против Мията Гачиновича.

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel ? pic.twitter.com/4DxyaRXOWK — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019

23-летний Александр Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке» в текущем сезоне, пропустил 20 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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