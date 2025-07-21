Вратарь Перец перешел из «Баварии» в «Гамбург» на правах аренды

«Бавария» объявила о переходе вратаря Даниэля Переца в «Гамбург» на правах аренды.

Соглашение голкипера с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Перец перешел в «Баварию» из «Маккаби» в 2023 году. В сезоне-2024/25 на счету израильтянина 6 матчей, 1 из которых он отыграл на ноль и пропустил 7 голов. Соглашение 25-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 3 миллиона евро.