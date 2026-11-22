Бауманн отразил 17-й пенальти и сравнялся с Нигбуром в историческом рейтинге Бундеслиги
Вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн отразил 17-й пенальти за карьеру в Бундеслиге и сравнялся с Норбертом Нигбуром в историческом рейтинге турнира. 21 ноября немецкий голкипер не позволил Джонатану Буркардту забить с 11-метровой отметки в гостевой встрече против «Айнтрахта» (0:1).
Как сообщает сайт Бундеслиги, впереди Бауманна по числу отраженных пенальти остаются только Руди Каргус с 23 спасениями и Тони Шумахер с 18. Таким образом, нынешний сейв позволил 36-летнему вратарю приблизиться к показателю Шумахера на расстояние одного удара.
Бауманн спас команду на 44-й минуте: Буркардт пробил низом вправо от себя, но голкипер угадал направление и зафиксировал мяч. Незадолго до этого вратарь «Айнтрахта» Ноа Атуболу отразил пенальти Андрея Крамарича. Два спасения с точки в одном матче Бундеслиги произошли впервые с мая 2024 года.
Единственный гол был забит еще на 25-й минуте, когда Буркардт завершил атаку хозяев. «Хоффенхайм» не сумел сравнять счет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|11
|6
|5
|0
|30-10
|23
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|11
|5
|4
|2
|24-18
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|4
|3
|18-22
|16
|
8
|Штутгарт
|11
|4
|2
|5
|17-17
|14
|
9
|Кельн
|11
|3
|4
|4
|16-15
|13
|
10
|Падерборн
|11
|3
|4
|4
|16-16
|13
|
11
|Майнц
|11
|4
|1
|6
|21-23
|13
|
12
|Эльферсберг
|11
|4
|1
|6
|17-24
|13
|
13
|Гамбург
|11
|4
|1
|6
|10-24
|13
|
14
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
15
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
16
|Шальке
|11
|1
|4
|6
|6-19
|7
|
17
|Унион Б
|11
|1
|4
|6
|9-28
|7
|
18
|Боруссия М
|11
|1
|2
|8
|15-29
|5
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|3 : 3
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|5 : 0
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|0 : 0
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|2 : 1
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|8 : 1
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0