Бауманн отразил 17-й пенальти и сравнялся с Нигбуром в историческом рейтинге Бундеслиги

Вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн отразил 17-й пенальти за карьеру в Бундеслиге и сравнялся с Норбертом Нигбуром в историческом рейтинге турнира. 21 ноября немецкий голкипер не позволил Джонатану Буркардту забить с 11-метровой отметки в гостевой встрече против «Айнтрахта» (0:1).

Как сообщает сайт Бундеслиги, впереди Бауманна по числу отраженных пенальти остаются только Руди Каргус с 23 спасениями и Тони Шумахер с 18. Таким образом, нынешний сейв позволил 36-летнему вратарю приблизиться к показателю Шумахера на расстояние одного удара.

Бауманн спас команду на 44-й минуте: Буркардт пробил низом вправо от себя, но голкипер угадал направление и зафиксировал мяч. Незадолго до этого вратарь «Айнтрахта» Ноа Атуболу отразил пенальти Андрея Крамарича. Два спасения с точки в одном матче Бундеслиги произошли впервые с мая 2024 года.

Единственный гол был забит еще на 25-й минуте, когда Буркардт завершил атаку хозяев. «Хоффенхайм» не сумел сравнять счет.