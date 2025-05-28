Вратарь Кобель решил остаться в «Боруссии»

Вратарь Грегор Кобель объявил руководству дортмундской «Боруссии» о своем намерении остаться в клубе, сообщает Bild. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.

По данным источника, на 27-летнего швейцарца претендовал «Челси».

«Боруссия» сыграет на клубном чемпионате мира-2025 в июне. В группе F дортмундцы встретятся с бразильским «Флуминенсе», южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и южнокорейским «Ульсан Хендэ».

В сезоне-2024/25 Кобель провел за «Боруссию» во всех турнирах 47 матчей и пропустил 67 голов.