«Лейпциг» объявил о переходе вратаря «Хераклеса» Бласвиха

Вратарь «Хераклеса» Бласвих перешел в «Лейпциг»

Вратарь «Хераклеса» Янис Бласвих перешел в «Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт 30-летнего немца с «Лейпцигом» рассчитан до 2025 года.

Вратарь присоединится к немецкому клубу летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Бласвих провел 20 матчей за «Хераклес» и пропустил 27 мячей.