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Сегодня, 21:46

«Лейпциг» объявил о переходе вратаря «Хераклеса» Бласвиха

Вратарь «Хераклеса» Бласвих перешел в «Лейпциг»
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Хераклеса» Янис Бласвих перешел в «Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт 30-летнего немца с «Лейпцигом» рассчитан до 2025 года.

Вратарь присоединится к немецкому клубу летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Бласвих провел 20 матчей за «Хераклес» и пропустил 27 мячей.

Источник: https://rbleipzig.com/en/news/2021-2022/rb-leipzig-sign-janis-blaswich/
Футбол
ФК Лейпциг
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3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
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 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
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 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
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 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
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