Вратарь «Хайденхайма» Мюллер потерял сознание в матче с «Бохумом»
Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер потерял сознание в домашней игре 32-го тура бундеслиги против «Бохума» (0:0).
На 50-й минуте встречи голкипер столкнулся с полузащитником гостевой команды Ибраима Сиссоко, после чего упал без движения на землю. Мюллер получил травму головы.
Врачи оказывают медицинскую помощь Кевину Мюллеру.
Фото Global Look Press
Игра была прервана более чем на 10 минут, так как голкиперу оказывали медицинскую помощь. В это время игроки обеих команд встали в круг и закрыли Мюллера от камер.
Вратарь покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков.
Кевина Мюллера уносят с поля на носилках.
Фото Global Look Press
Мюллер выступает за «Хайденхайм» с 2015 года. 34-летний немец провел за клуб 327 матчей.
Новости