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Вратарь «Боруссии» Кобель — об интересе «Баварии»: «Меня это не волнует»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Бавария».

«Я не слышал о таком, и меня это не волнует. Я играю за Дортмунд, и у нас большие планы с клубом. Это все, что меня волнует», — приводит слова Кобеля Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что если вратарь Александер Нюбель покинет «Баварию», то клуб рассмотрит возможность подписания Кобеля.

24-летний швейцарец на чемпионате мира-2022 сыграл за сборную один матч на групповой стадии против Сербии (3:2).

За «Боруссию» в текущем сезоне Кобель провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Bayern & Germany

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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Доминик Дрекслер

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