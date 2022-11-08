Лунев об игре в «Байере»: «Не сказать, что печально. Но все могло бы исправить игровое время и бытовые моменты для семьи»
Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своей адаптации в леверкузенском клубе.
— Как ты здесь, без нас?
— Не сказать, что прямо печально. Нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить, — цитирует Лунева Sport24. — Это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи. Думаю, что семья и работа — самые главные вещи для любого спортсмена.
— В плане быта и адаптации в «Байере» все устроено как в «Зените»? Или футболисту приходится самостоятельно заниматься этими вопросами?
— Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают — и с правами, и с квартирой. Здесь же не как в России — здесь все приходит на почту. Коммуналка, счета за телефон, детский садик, другие уведомления разного характера. Все идет через почту. Недельку не пооткрываешь почтовый ящик, собирается стопочка, я ее беру и иду к нашим ребятам. Они говорят: «Так, это неважно, это можешь выбросить, а вот это оплати».
30-летний Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года в качестве свободного агента. За это время вратарь провел за немецкий клуб 3 матча и пропустил в них 4 гола.
Его контракт с «Байером» действует до лета 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|
8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
11
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
15
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
16
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|- : -
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2