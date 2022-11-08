Лунев об игре в «Байере»: «Не сказать, что печально. Но все могло бы исправить игровое время и бытовые моменты для семьи»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своей адаптации в леверкузенском клубе.

— Как ты здесь, без нас?

— Не сказать, что прямо печально. Нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить, — цитирует Лунева Sport24. — Это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи. Думаю, что семья и работа — самые главные вещи для любого спортсмена.

— В плане быта и адаптации в «Байере» все устроено как в «Зените»? Или футболисту приходится самостоятельно заниматься этими вопросами?

— Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают — и с правами, и с квартирой. Здесь же не как в России — здесь все приходит на почту. Коммуналка, счета за телефон, детский садик, другие уведомления разного характера. Все идет через почту. Недельку не пооткрываешь почтовый ящик, собирается стопочка, я ее беру и иду к нашим ребятам. Они говорят: «Так, это неважно, это можешь выбросить, а вот это оплати».

30-летний Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года в качестве свободного агента. За это время вратарь провел за немецкий клуб 3 матча и пропустил в них 4 гола.

Его контракт с «Байером» действует до лета 2023 года.