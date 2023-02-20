Впервые с 1995 года в бундеслиге после 21 тура лидируют три команды

«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» набрали по 43 очка после 21 тура чемпионата Германии.

Портал Opta отмечает, что это первый случай со времен введения трех очков за победу, когда на такой поздней стадии сезона три команды бундеслиги делят первое место.

В чемпионате Германии три очка за победу стали давать с 1995 года.

В следующем туре бундеслиги «Бавария» дома примет «Унион».