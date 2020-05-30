«Бавария» забила красивый гол в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны» (5:0). Мюнхенцы разыграли быструю комбинацию, доставив мяч в несколько касаний до Роберта Левандовски.

Польский форвард забил 43-й гол в сезоне, повторив собственный рекорд результативности, а также поразил ворота всех команд бундеслиги.

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