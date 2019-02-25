Восстановление Роббена после травмы бедра затянулось из-за гнойной зубной инфекции

Стало известно, почему восстановление полузащитника "Баварии" Арьена Роббена после травмы бедра затянулось, информирует Bild. По данным издания, у игрока была гнойная зубная инфекция, которая вызвала у него серьезные осложнения.

Сообщается, что в среду Роббен перенес стоматологическую операцию. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач настаивает, чтобы голландца осмотрел остеопат "Герты", с которым хорват был знаком еще до "Айнтрахта".

Напомним, что Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в групповом турнире Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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