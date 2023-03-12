Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

12 марта, 23:24

«Унион» упустил победу над «Вольфсбургом» в концовке матча

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Вольфсбург» — «Унион».
Фото Global Look Press

«Унион» в гостях сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 24-го тура бундеслиги — 1:1.

Счет в этой встрече открыл форвард берлинской команды Йосип Юранович на 71-й минуте матча.

На 84-й минуте встречи за «Вольфсбург» забил Патрик Виммер.

«Унион» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 45 очков за 24 матча.

«Вольфсбург» находится на 8-м месте с 35 очками за 24 игры.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
12 мар, 21:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:1
Унион Б
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Унион Берлин
Бундеслига
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» обыграл «Вердер» в матче бундеслиги

Бундеслига: «Бавария» обыграла «Аугсбург», «Шальке» и «Боруссия» Д сыграли вничью и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 15 7 2 71-25 52
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 49-30 50
3
 РБ Лейпциг 24 13 6 5 49-29 45
4
 Фрайбург 24 13 6 5 37-33 45
5
 Унион Б 24 13 6 5 36-28 45
6
 Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46-34 40
7
 Майнц 24 10 6 8 39-35 36
8
 Вольфсбург 24 9 8 7 43-32 35
9
 Байер 24 10 4 10 43-39 34
10
 Боруссия М 24 8 6 10 38-42 30
11
 Вердер 24 9 3 12 37-46 30
12
 Кельн 24 6 9 9 32-38 27
13
 Аугсбург 24 8 3 13 31-44 27
14
 Бохум 24 7 1 16 26-56 22
15
 Герта 24 5 6 13 29-45 21
16
 Штутгарт 24 4 8 12 29-41 20
17
 Шальке 24 4 8 12 20-44 20
18
 Хоффенхайм 24 5 4 15 30-44 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.03 22:30
Кельн – Бохум
 0 : 2
11.03 17:30
Бавария – Аугсбург
 5 : 3
11.03 17:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 1 : 1
11.03 17:30
Герта – Майнц
 1 : 1
11.03 17:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 3 : 0
11.03 20:30
Шальке – Боруссия Д
 2 : 2
12.03 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 2 : 1
12.03 19:30
Вердер – Байер
 2 : 3
12.03 21:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Диогу Лейте

Диогу Лейте

Унион Б

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 22 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости