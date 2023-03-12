«Унион» упустил победу над «Вольфсбургом» в концовке матча

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«Унион» в гостях сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 24-го тура бундеслиги — 1:1.

Счет в этой встрече открыл форвард берлинской команды Йосип Юранович на 71-й минуте матча.

На 84-й минуте встречи за «Вольфсбург» забил Патрик Виммер.

«Унион» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 45 очков за 24 матча.

«Вольфсбург» находится на 8-м месте с 35 очками за 24 игры.