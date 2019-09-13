«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» и поднялся на второе место в бундеслиге

«Фортуна» дома сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции. На 16-й минуте встречи счет открыл защитник Нико Гиссельманн. Спустя 13 минут форвард гостей Ваут Вегхорст забил ответный гол.

«Вольфсбург» с 8 очками располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» — 11-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Фортуна Д» — «Вольфсбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Гиссельманн, 16 (1:0). Вегхорст, 29 (1:1).

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан (Адамс Нуху, 83), Бормут, Боджек, Финк (Кенан Караман, 72), Бэйкер, Томми (Циммер, 73), Хеннингс, Ковнацки.

«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 69), Арнольд, Герхардт, Брекало (Жуан Виктор, 90), Вегхорст.

Предупреждения: Вегхорст, 33. Кнохе, 40.

Судья: Грефе (Германия).

13 сентября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».