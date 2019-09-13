«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» и поднялся на второе место в бундеслиге
«Фортуна» дома сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции. На 16-й минуте встречи счет открыл защитник Нико Гиссельманн. Спустя 13 минут форвард гостей Ваут Вегхорст забил ответный гол.
«Вольфсбург» с 8 очками располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» — 11-я строчка и 4 балла.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
4-й тур
«Фортуна Д» — «Вольфсбург» — 1:1 (1:1)
Голы: Гиссельманн, 16 (1:0). Вегхорст, 29 (1:1).
«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан (Адамс Нуху, 83), Бормут, Боджек, Финк (Кенан Караман, 72), Бэйкер, Томми (Циммер, 73), Хеннингс, Ковнацки.
«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 69), Арнольд, Герхардт, Брекало (Жуан Виктор, 90), Вегхорст.
Предупреждения: Вегхорст, 33. Кнохе, 40.
Судья: Грефе (Германия).
13 сентября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/