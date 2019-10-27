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«Вольфсбург» свел вничью матч с «Аугсбургом». Команда еще не проигрывала в нынешнем чемпионате

19:24
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В матче 9-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле сыграл вничью с «Фортуной» — 1:1.

Хозяева набрали 17 очков и занимают третью строчку в чемпионате Германии. «Вольфсбург» остается единственным клубом бундеслиге в нынешнем сезоне, который еще не проигрывал в чемпионате.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

9-й тур

«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 0:0

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Клаус (Жуан Виктор, 60), Герхардт (Арнольд, 83), Брекало (Нмеча, 71), Вегхорст.

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Удуокхай, Байер (Гауэлеув, 83), Хедира, Варгас (Йагу Амарал, 72), Финнбогасон (Кордова, 77), Нидерлехнер, Рихтер.

Судья: Йелленбек (Германия).

27 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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