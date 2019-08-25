«Вольфсбург» разгромил «Герту»
«Вольфсбург» разгромил «Герту» в матче 2-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей отличились Ваутер Вегхорст, Йосип Брекало и Жером Руссийон.
«Вольфсбург» набрал 6 очков и занимает 4-е место. «Герта» набрала 1 очко и занимает 11-ю позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
2-й тур
«Герта» — «Вольфсбург» — 0:3 (0:1)
Голы: Вегхорст, 9 — с пенальти (0:1). Брекало, 82 (0:2). Руссийон, 90+1 (0:3).
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Калу (Редан, 70), Дарида (Зельке, 61), Дуда (Левен, 75), Груич, Ибишевич, Лукебакио.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Мехмеди, 64), Шлагер (Герхардт, 84), Жуан Виктор (Брекало, 77), Вегхорст.
Предупреждение: Дуда, 36.
Судья: Винкманн (Германия).
25 августа. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».