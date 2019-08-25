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«Вольфсбург» разгромил «Герту»

21:09
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«Вольфсбург» разгромил «Герту» в матче 2-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей отличились Ваутер Вегхорст, Йосип Брекало и Жером Руссийон.

«Вольфсбург» набрал 6 очков и занимает 4-е место. «Герта» набрала 1 очко и занимает 11-ю позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Герта» — «Вольфсбург» — 0:3 (0:1)

Голы: Вегхорст, 9 — с пенальти (0:1). Брекало, 82 (0:2). Руссийон, 90+1 (0:3).

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Калу (Редан, 70), Дарида (Зельке, 61), Дуда (Левен, 75), Груич, Ибишевич, Лукебакио.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Мехмеди, 64), Шлагер (Герхардт, 84), Жуан Виктор (Брекало, 77), Вегхорст.

Предупреждение: Дуда, 36.

Судья: Винкманн (Германия).

25 августа. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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