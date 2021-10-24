«Вольфсбург» отправил ван Боммела в отставку с поста главного тренера команды
«Вольфсбург» Марка ван Боммела в отставку с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба «волков».
Руководство немецкого клуба приняло решение расстаться с 44-летним специалистом после встречи с ним, которая состоялась сегодня.
Zusammenarbeit beendet — Der VfL Wolfsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/B4Pdmm6RU0— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 24, 2021
Ван Боммел возглавлял «Вольфсбург» с июня 2021 года. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками в 7 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/zusammenarbeit-beendet/
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