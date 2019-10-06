«Вольфсбург» обыграл «Унион» и вышел на второе место в бундеслиге

«Вольфсбург» обыграл «Унион» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 1:0. Это позволило «волкам» обогнать сразу пять команд и выйти на второе место в таблице. На их счету 15 очков и ни одного поражения. Лидирует «Боруссия» из Менхенгладбаха, у которой на 1 очко больше.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

7-й тур

«Вольфсбург» — «Унион» — 1:0 (0:0)

Гол: Вегхорст, 69.

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 67), Арнольд, Штеффен (Герхардт, 90+2), Жуан Виктор (Клаус, 83), Вегхорст.

«Унион»: Гикевич, Суботич (Мес, 86), Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Уджа, 77), Андрих, Андерссон, Беккер (Ингвартсен, 72), Бюльтер.

Предупреждения: Андрих, 26. Гилавоги, 32. Брума, 37. Фридрих, 65.

Судья: Данкерт.

6 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».