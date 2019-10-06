«Вольфсбург» обыграл «Унион» и вышел на второе место в бундеслиге
«Вольфсбург» обыграл «Унион» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 1:0. Это позволило «волкам» обогнать сразу пять команд и выйти на второе место в таблице. На их счету 15 очков и ни одного поражения. Лидирует «Боруссия» из Менхенгладбаха, у которой на 1 очко больше.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
7-й тур
«Вольфсбург» — «Унион» — 1:0 (0:0)
Гол: Вегхорст, 69.
«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 67), Арнольд, Штеффен (Герхардт, 90+2), Жуан Виктор (Клаус, 83), Вегхорст.
«Унион»: Гикевич, Суботич (Мес, 86), Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Уджа, 77), Андрих, Андерссон, Беккер (Ингвартсен, 72), Бюльтер.
Предупреждения: Андрих, 26. Гилавоги, 32. Брума, 37. Фридрих, 65.
Судья: Данкерт.
6 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/