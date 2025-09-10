«Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Датский полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2024/25.

«Вольфсбург» — мой первый клуб в бундеслиге. Я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убежден, что вместе в «Вольфсбурге» мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых лиц по сборной Дании, делает переход в «Вольфсбург» особенно приятным для меня», — сказал Эриксен.

Ранее в своей карьере полузащитник также играл за «Брентфорд», «Интер», «Тоттенхэм» и «Аякс». Он является трехкратным чемпионом Нидерландов и чемпионом Италии. Вместе с «МЮ» Эриксен стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.