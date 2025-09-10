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«Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Алина Савинова
Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press

Датский полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2024/25.

«Вольфсбург» — мой первый клуб в бундеслиге. Я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убежден, что вместе в «Вольфсбурге» мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых лиц по сборной Дании, делает переход в «Вольфсбург» особенно приятным для меня», — сказал Эриксен.

Ранее в своей карьере полузащитник также играл за «Брентфорд», «Интер», «Тоттенхэм» и «Аякс». Он является трехкратным чемпионом Нидерландов и чемпионом Италии. Вместе с «МЮ» Эриксен стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Вольфсбург
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Источник: Эриксен присоединился к «Вольфсбургу»

«Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в первом матче после увольнения тен Хага
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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34 тур
9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

 3 0 0
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