«Вольфсбург» не забивает Дортмунду больше девяти часов

После победы в финале Кубка Германии-2014/15 «Вольфсбург» девять раз встречался с «Боруссией» в чемпионате и сумел набрать всего одно очко. А безголевая серия «волков», стартовавшая после гола Даниэля Дидави в сентябре 2016 года, насчитывает 577 минут. (Кирилл Бурдаков)

10 последних матчей «Вольфсбурга» против «Боруссии» из Дортмунда

Дата Турнир Город Счет 30.05.2015 Кубок Берлин 3:1 05.12.2015 Чемпионат Вольфсбург 1:2 30.04.2016 Чемпионат Дортмунд 1:5 20.09.2016 Чемпионат Вольфсбург 1:5 18.02.2017 Чемпионат Дортмунд 0:3 19.08.2017 Чемпионат Вольфсбург 0:3 14.01.2018 Чемпионат Дортмунд 0:0 03.11.2018 Чемпионат Вольфсбург 0:1 30.03.2019 Чемпионат Дортмунд 0:2 02.11.2019 Чемпионат Дортмунд 0:3

Итого: +1=0-9, мячи 6-25.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что «Вольфсбург» и в субботу не забьет «Боруссии», равен 3,05.

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