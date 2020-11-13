«Вольфсбург» не намерен увольнять главного тренер
В «Вольфсбурге» в сообщении на официальном сайте опровергли информацию о том, что главный тренер Оливер Гласнер может быть уволен со своего поста.
Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что у Гласнера возник конфликт со спортивным директором Йоргом Шмадтке. Тренер открыто высказывал недовольство последней трансферной кампанией клуба.
Гласнер был назначен на пост главного тренер «Вольфсбурга» летом прошлого года. Он привел команду к седьмому месту в чемпионате. В нынешнем сезоне клуб после 7 матчей занимает шестое место.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.