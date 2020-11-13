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Новости   //    Футбол   //    Германия

«Вольфсбург» не намерен увольнять главного тренер

18:36
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В «Вольфсбурге» в сообщении на официальном сайте опровергли информацию о том, что главный тренер Оливер Гласнер может быть уволен со своего поста.

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что у Гласнера возник конфликт со спортивным директором Йоргом Шмадтке. Тренер открыто высказывал недовольство последней трансферной кампанией клуба.

Гласнер был назначен на пост главного тренер «Вольфсбурга» летом прошлого года. Он привел команду к седьмому месту в чемпионате. В нынешнем сезоне клуб после 7 матчей занимает шестое место.

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