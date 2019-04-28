"Вольфсбург" на выезде крупно обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура чемпионата Германии – 4:1.

В составе хозяев поля отличился Адам Салаи. За победителей Ваут Вегхорст оформил дубль, также по голу забили Виллиам и Максимилиан Арнольд.

"Вольфсбург" занимает 8-е место турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков. "Хоффенхайм", в активе которого 50 очков, на 7-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" – 1:4 (1:1)

Голы: Солои, 9 (1:0). Виллиам, 41 (1:1). Вегхорст, 69 (1:2). Арнольд, 85 (1:3). Вегхорст, 88 (1:4).

Нереализованный пенальти: Крамарич, 15 (штанга)

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич (Нелсон, 73), Шульц, Адамс Нуху, Амири (Биттенкурт, 56), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои.

"Вольфсбург": Перван, Юнг (Штеффен, 57), Кнохе, Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Реджбецай, 78), Мехмеди (Юнус Малли, 84), Вегхорст.

Предупреждения: Виллиам, 18. Шульц, 26. Кадержабек, 44. Арнольд, 62.

Судья: Айтекин (Германия).

28 апреля. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".

Все о чемпионате Германии – здесь.