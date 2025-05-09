Футбол
9 мая, 23:24

«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в бундеслиге

Алина Савинова

«Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Хозяева вышли вперед на 1-й минуте благодаря автоголу Лео Остигарда. На 34-й минуте Павел Кадержабек сделал счет равным. В концовке матча команды еще обменялись голами — на гол форварда «Вольфсбурга» Йонаса Винда точным ударом ответил нападающий гостей Мариус Бюльтер.

«Вольфсбург» набрал 40 очков и сохраняет 12-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» с 32 баллами вышел на 14-ю позицию.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.
09 мая, 21:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:2
Хоффенхайм

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Хоффенхайм
Источник: Алонсо хочет взять с собой в «Реал» Джонатана Та

«Боруссия» может подписать брата Беллингема из «Сандерленда»
