«Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и вышла на первое место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Эмре Джан, Дониэлл Мален и Эрлин Холанн (с пенальти). У хозяев на второй минуте открыл счет Вут Вегхорст.

«Боруссия» набрала 30 очков и занимает первое место. Второй идет «Бавария» — 28 очков и сегодняшний матч против «Арминии» в запасе. У «Вольфсбурга» 20 очков и седьмое место.

«Бохум» одержал победу в матче с «Фрайбургом» (2:1). «Кельн» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха (4:1). «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» (6:3). «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).