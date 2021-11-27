«Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и вышла на первое место в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Эмре Джан, Дониэлл Мален и Эрлин Холанн (с пенальти). У хозяев на второй минуте открыл счет Вут Вегхорст.
«Боруссия» набрала 30 очков и занимает первое место. Второй идет «Бавария» — 28 очков и сегодняшний матч против «Арминии» в запасе. У «Вольфсбурга» 20 очков и седьмое место.
«Бохум» одержал победу в матче с «Фрайбургом» (2:1). «Кельн» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха (4:1). «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» (6:3). «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).
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