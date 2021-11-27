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«Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и вышла на первое место в бундеслиге

19:24
Эрлин Холанн. Фото Twitter
Эрлин Холанн. Фото Twitter
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Дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Эмре Джан, Дониэлл Мален и Эрлин Холанн (с пенальти). У хозяев на второй минуте открыл счет Вут Вегхорст.

«Боруссия» набрала 30 очков и занимает первое место. Второй идет «Бавария» — 28 очков и сегодняшний матч против «Арминии» в запасе. У «Вольфсбурга» 20 очков и седьмое место.

«Бохум» одержал победу в матче с «Фрайбургом» (2:1). «Кельн» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха (4:1). «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» (6:3). «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Боруссия Д
Голы
Вегхорст, 2 (1:0), Эмре Джан, 35 (1:1), Мален, 55 (1:2), Холанн, 80 (1:3)
Вольфсбург
Перван Лакруа Руссийон (Паулу Отавиу, 61 ) Баку (Мбабу, 75 ) Брукс Вранкс Гилавоги (Филипп, 90+1 ) Арнольд Вегхорст Нмеча (Вальдшмидт, 61 ) Лукебакио
Боруссия Д
Кобель Шульц (Загаду, 85) Хуммельс Аканджи Менье Дахуд Ройс Брандт Эмре Джан (Витсель, 85) Мален (Холанн, 73) Вольф (Кнауфф, 62)
Предупреждения
Лукебакио 25, Лакруа 32, Нмеча 37, Арнольд 42  -  Вольф 60
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
1:1
Аугсбург
Голы
Рихтер, 40 (1:0), Грегорич, 90+7 (1:1)
Герта
Шволов Пекарик Штарк Миттельштедт (Зельке, 73 ) Платтенхардт Дардаи Сердар Эккеленкамп (Йоветич, 67 ) Аскасибар Бельфодиль (Ястржембски, 73 ) Рихтер (Зефейк, 79 )
Аугсбург
Гикевич Гумны Педерсен (Йенсен, 67) Ягу Амарал Винтер Майер (Нидерлехнер, 78) Дорш Варгас (Кордова, 67) Калиджури (Фрамбергер, 84) Зекири (Грегорич, 78) Хан
Предупреждения
Рихтер 42, Йоветич 90  -  Варгас 31, Хан 81, Ягу Амарал 90
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 17:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
4:1
Боруссия М
Голы
Любичич, 55 (1:0), Хофманн, 74 (1:1), Ут, 77 (2:1), Дуда, 78 (3:1), Андерссон, 90+3 (4:1)
Кельн
Швебе Шмиц Кцихос Килиан Озджан Любичич (Шауб, 82 ) Хектор (Шиндлер, 51 ) Дуда (Тильманн, 83 ) Скири Кайнц (Андерссон, 70 ) Модест (Ут, 70 )
Боруссия М
Зоммер Бенсебаини Гинтер Скалли (Лайнер, 81) Эльведи Закария Коне (Нойхаус, 66) Херрманн (Нец, 81) Штиндль (Тюрам, 66) Плеа Хофманн
Предупреждения
Дуда 60  -  Зоммер 60, Закария 64, Тюрам 90
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
2:1
Фрайбург
Голы
Линхарт, 51 (0:1), Польтер, 54 (1:1), Пантович, 82 (2:1)
Бохум
Риманн Данилу Соарес Машович Стафилидис Лампропулос Лосийя Реджбецай (Лайч, 85 ) Левен Асано (Антви-Аджей, 85 ) Хольтманн (Пантович, 65 ) Польтер (Ганвула, 74 )
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек Кюблер Гюнтер Эггештайн (Кайтель, 65) Хефлер Хелер Шаде (Шоллои, 75) Чон У Ен (Демирович, 65) Грифо
Предупреждения
Лосийя 32, Антви-Аджей 90  -  Кюблер 58
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
3:6
Хоффенхайм
Голы
Левелинг, 22 (1:0), Бебу, 32 (1:1), Рюттер, 40 (1:2), Тилльманн, 46 (2:2), Рюттер, 57 (2:3), Бебу, 62 (2:4), Майерхефер, 66 (2:5), Хргота, 67 (3:5), Бебу, 80 (3:6)
Гройтер Фюрт
Функ Аста (Барри, 70 ) Бауэр Майерхефер Кристиансен Сарпей Тилльманн (Дудзияк, 79 ) Хргота Абиама (Иттен, 70 ) Нильсен (Грисбек, 87 ) Левелинг
Хоффенхайм
Пентке Раум Фогт Акпогума (Штиллер, 57) Пош Гайгер Гриллич Самассеку (Крамарич, 57) Бебу (Адамян, 83) Даббур (Ричардс, 63) Рюттер (Нордтвейт, 84)
Предупреждения
Кристиансен 49  - 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

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