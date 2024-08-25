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Сегодня, 15:00

«Вольфсбург» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

Трансляция матча «Вольфсбург» — «Бавария» начнется в 16:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Баварии&amp;quot;.
Фото Reuters

«Вольфсбург» примет «Баварию» в матче 1-го тура немецкой бундеслиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на «Фольксваген Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
25 авг, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бавария

Встречу в прямом эфире будет показывать «Матч! Футбол 3». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

В сезоне-2023/24 «Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» оба матча в чемпионате Германии. В гостях мюнхенцы победили со счетом 2:1, а дома — со счетом 2:0. В том сезоне «Бавария» впервые за 12 лет не смогла взять чемпионский титул, заняв 3-е место с 72 очками в 34 встречах. «Вольфсбург» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 баллов.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Германии доступна в материале на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
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Экс-главный тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум скончался в возрасте 70 лет
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
3
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
5
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
6
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
7
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
8
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
11
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
15
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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33 тур
34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 2
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 3 : 1
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 2 : 0
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1 0 1
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