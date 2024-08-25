«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги

«Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» в матче первого тура немецкой бундеслиги — 3:2.

У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала (20-я минута) и Серж Гнабри (82-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Якуб Каминьски (65-я).

Дубль за хозяев оформил Ловре Майер. Хорват реализовал пенальти на 47-й минуте и забил с игры на 55-й.

«Бавария» одержала победу в первом матче бундеслиги под руководством Венсана Компани. Ранее мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0) в Кубке Германии.