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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вольфсбург» — «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» в матче первого тура немецкой бундеслиги — 3:2.

У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала (20-я минута) и Серж Гнабри (82-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Якуб Каминьски (65-я).

Дубль за хозяев оформил Ловре Майер. Хорват реализовал пенальти на 47-й минуте и забил с игры на 55-й.

«Бавария» одержала победу в первом матче бундеслиги под руководством Венсана Компани. Ранее мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0) в Кубке Германии.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
25 авг, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:3
Бавария

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
0
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 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
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6
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
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 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
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14
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
15
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17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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