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«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», несмотря на гол Доста

00:27

«Вольфсбург» на своем поле выиграл у «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:1). У хозяев дубль оформил Ваут Вегхорст, а гол престижа у гостей забил Бас Дост.

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