Власти закрыли дело в отношении гамбийского игрока «Гамбурга»

Власти Гамбурга закрыли дело в отношении полузащитника «Гамбурга» Бакери Ятта, информирует АР.

В связи с этим «Бохум», «Нюрнберг» и «Карлсруэ» отозвали заявления о пересмотре результатов играх с «Гамбургом» в первых турах бундеслиги-2.

Ранее немецкие СМИ обвинили Ятта в подмене возраста и имени.

«Гамбург» подписал контракт с беженцем //

Гамбийского игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста