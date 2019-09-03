Власти закрыли дело в отношении гамбийского игрока «Гамбурга»
20:15
Власти Гамбурга закрыли дело в отношении полузащитника «Гамбурга» Бакери Ятта, информирует АР.
В связи с этим «Бохум», «Нюрнберг» и «Карлсруэ» отозвали заявления о пересмотре результатов играх с «Гамбургом» в первых турах бундеслиги-2.
Ранее немецкие СМИ обвинили Ятта в подмене возраста и имени.
«Гамбург» подписал контракт с беженцем //
Гамбийского игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста
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