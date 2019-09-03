Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Германия

Власти закрыли дело в отношении гамбийского игрока «Гамбурга»

20:15
Теги:

Власти Гамбурга закрыли дело в отношении полузащитника «Гамбурга» Бакери Ятта, информирует АР.

В связи с этим «Бохум», «Нюрнберг» и «Карлсруэ» отозвали заявления о пересмотре результатов играх с «Гамбургом» в первых турах бундеслиги-2.

Ранее немецкие СМИ обвинили Ятта в подмене возраста и имени.

«Гамбург» подписал контракт с беженцем //
Гамбийского игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир