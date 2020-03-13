Власти Бремена отменили матч «Вердер» — «Байер»
Матч 26-го тура бундеслиги «Вердер» — «Байер» отменен, сообщает пресс-служба хозяев.
Как говорится в заявлении «Вердера», решение об отмене встречи принято сенатором внутренних дел Бремена Ульрихом Мяурером. Матч, который был намечен на понедельник, 16 марта, планировалось провести при пустых трибунах, однако, по ожиданиям местных властей, около стадиона намеревались собраться от 2 до 3 тысяч болельщиков «Вердера». Ранее власти Бремена запретили массовые собрания людей количеством более 1 тысячи человек из-за пандемии коронавируса.
?? Das @Bundesliga_DE-Heimspiel des SV #Werder gegen @bayer04fussball ist abgesagt. Das hat Bremens Senator f?r Inneres, Ulrich #M?urer, am Freitag entschieden.— SV Werder Bremen (@werderbremen) March 13, 2020
Alle Infos ? https://t.co/BeXy82cjtE#svwb04 pic.twitter.com/EGCk9ZWYAv
13 марта Немецкая футбольная лига решила приостановить сезон-2019/20, однако решение вступало в силу после завершения 26-го тура, то есть, 16 марта.