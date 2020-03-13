Матч 26-го тура бундеслиги «Вердер» — «Байер» отменен, сообщает пресс-служба хозяев.

Как говорится в заявлении «Вердера», решение об отмене встречи принято сенатором внутренних дел Бремена Ульрихом Мяурером. Матч, который был намечен на понедельник, 16 марта, планировалось провести при пустых трибунах, однако, по ожиданиям местных властей, около стадиона намеревались собраться от 2 до 3 тысяч болельщиков «Вердера». Ранее власти Бремена запретили массовые собрания людей количеством более 1 тысячи человек из-за пандемии коронавируса.

13 марта Немецкая футбольная лига решила приостановить сезон-2019/20, однако решение вступало в силу после завершения 26-го тура, то есть, 16 марта.