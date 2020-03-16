Владелец «Хоффенхайма» предполагает, что вакцину от коронавируса разработают к осени

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о прогрессе в создании вакцины от коронавируса. Бизнесмен является основным инвестором компании, разрабатывающей вакцину. Ранее стало известно, что ученые добились прогресса в этом вопросе.

— Сперва ее нужно протестировать на животных, затем на людях. Думаю, она будет доступна к осени, как раз к старту новой волны заражений, — цитирует Goal Хоппа.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, включая розыгрыш чемпионата Германии. В некоторых странах введен карантин.