«Витсели знают, как помочь друг другу». «Боруссия» подшутила над прической футболиста и его дочерей

«Боруссия» в своем официальном Twitter опубликовала семейную фотографию своего полузащитника Акселя Витселя. На ней Витсель запечатлен с двумя своими дочерьми, и у всех них заплетены косички.

— Витсели знают, как помочь друг другу, — подписал клуб фотографию.

? Die Witsels wissen sich zu helfen.



Wie sieht Eure Frise zur Zeit aus? ? pic.twitter.com/SXMCX7N6jj — Borussia Dortmund (@BVB) April 6, 2020

По информации Bild, чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.