Витсель в новой форме "Боруссии" для Лиги чемпионов. Фото

Дортмундская "Боруссия" презентовала комплект третьей формы на новый сезон, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Отмечается, что он будет использоваться в кубковых матчах и поединках Лиги чемпионов. Форма выполнена в черно-желтом цвете. Верх футболки - черный, а низ майки, шорты и гетры - желтые. В презентации принял участие бывший полузащитник "Зенита", а сейчас футболист немецкого клуба Аксель Витсель.