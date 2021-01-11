Витсель перенес успешную операцию

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель перенес операцию. На восстановление у него уйдет несколько месяцев.

Thank you everyone for the messages of support ???



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before ??



With the support of my friends and family I will be back ?? pic.twitter.com/1WeFMsmtcE — Axel Witsel (@axelwitsel28) January 11, 2021

10 января бельгиец прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв ахиллова сухожилия.

31-летний бельгиец получил травму в первом тайме матча 15-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (3:1). Он упал на газон на 28-й минуте без постороннего вмешательства и не смог продолжить игру.