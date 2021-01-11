Витсель перенес успешную операцию
21:23
Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель перенес операцию. На восстановление у него уйдет несколько месяцев.
10 января бельгиец прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв ахиллова сухожилия.
31-летний бельгиец получил травму в первом тайме матча 15-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (3:1). Он упал на газон на 28-й минуте без постороннего вмешательства и не смог продолжить игру.
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