Витсель перенес операцию на лице и не сыграет до конца года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель в результате неудачного падения получил травму лица и не сыграет до конца 2019 года, информирует пресс-служба немецкой команды. 30-летний бельгиец уже перенес операцию.

«Витсель уже идет на поправку и смог покинуть больницу. Желаем Акселю скорейшего выздоровления!» — написано в сообщении пресс-службы «шмелей».

В текущем сезоне Витсель провел 21 матч за «Боруссию», забил три гола и сделал три результативные передачи. С 2012-й по 2016 год хавбек выступал за «Зенит».