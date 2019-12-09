Витсель перенес операцию на лице и не сыграет до конца года
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель в результате неудачного падения получил травму лица и не сыграет до конца 2019 года, информирует пресс-служба немецкой команды. 30-летний бельгиец уже перенес операцию.
«Витсель уже идет на поправку и смог покинуть больницу. Желаем Акселю скорейшего выздоровления!» — написано в сообщении пресс-службы «шмелей».
В текущем сезоне Витсель провел 21 матч за «Боруссию», забил три гола и сделал три результативные передачи. С 2012-й по 2016 год хавбек выступал за «Зенит».
? @axelwitsel28 hat sich nach einem Sturz eine Gesichtsverletzung zugezogen und f?llt f?r den Rest des Jahres aus. Er wurde im Anschluss an den h?uslichen Unfall erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.— Borussia Dortmund (@BVB) December 9, 2019
Gute Besserung, Axel! ? pic.twitter.com/unveAlEFjp