Витсель отказался от зарплаты в 18 миллионов евро в год из-за здоровья дочери

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал, почему вернулся из Китая в Европу. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгиец зарабатывал 18 миллионов евро в год.

— У моей дочери было серьезное заболевание кишечника, а в больницах моего района это не лечили, — цитирует SPOX Витселя. — Приходилось регулярно ездить в Пекин. Это была деликатная ситуация, а время истекало, потому что болезнь могла прогрессировать и стать опасной. В одной из больниц, куда мы ходили, ситуация была невероятной. Мы стояли часами в очередях. После этого я сказал жене, что после ЧМ-2018 вернемся в Европу.