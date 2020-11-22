Витсель — о покере Холанна: «Иногда мы не видим его в течение получаса, но затем он появляется и забивает много голов»
Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал игру форварда Эрлина Холанна в матче 8-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:2). Норвежеский нападающий оформил покер.
«Первый тайм был не лучшим для нас. Было немного сложно, мы слишком легко отдавали им мяч. Но мы вернулись в игру во втором тайме, и в итоге заслужили победу.
У Холанна невероятные инстинкты. Иногда мы не видим его на поле в течение получаса, но затем он появляется и забивает много голов, используя несколько моментов. Он сделал это снова и забил четыре мяча. Мы очень счастливы, что он играет для нас», — приводит слова Витселя официальный сайт клуба.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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