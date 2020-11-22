Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал игру форварда Эрлина Холанна в матче 8-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:2). Норвежеский нападающий оформил покер.

«Первый тайм был не лучшим для нас. Было немного сложно, мы слишком легко отдавали им мяч. Но мы вернулись в игру во втором тайме, и в итоге заслужили победу.

У Холанна невероятные инстинкты. Иногда мы не видим его на поле в течение получаса, но затем он появляется и забивает много голов, используя несколько моментов. Он сделал это снова и забил четыре мяча. Мы очень счастливы, что он играет для нас», — приводит слова Витселя официальный сайт клуба.