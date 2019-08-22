Витсель мог в 2012 году перейти не в «Зенит», а в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал, что мог в 2012 году продолжить карьеру в «Реале», однако мадридцы подписали будущего обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича. Витсель же в итоге перешел из «Бенфики» в «Зенит» за 40 миллионов евро. За петербуржцев он играл до конца 2016 года, после чего перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». К «Боруссии» он присоединился летом 2018 года.

— Я мог перейти в «Реал», когда его возглавлял Моуринью, — цитирует Goal Витселя. — Когда «Реал» подписал Модрича, мне не было смысла туда переходить.

Незадолго до закрытия трансферного окна мне позвонил «Зенит». У нас были хорошие переговоры с ответственными людьми, и в итоге я согласился. Я открытый человек и не боялся России.

Когда мой контракт с «Зенитом» истекал, я хотел перейти в «Ювентус». Я уже прошел медобследование, и оставалось только подписать контракт. Я ждал целый день в офисе, и «Зенит» сказал мне возвращаться. Наверное, это был знак судьбы. Возможно, это было неподходящее время.

Перед переходом в «Боруссию» мне сперва позвонил Михаэль Цорк, а затем Люсьен Фавр. У меня были другие варианты, я мог перейти в «ПСЖ» или «МЮ», но мне не хотелось ждать.