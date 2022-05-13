Витсель летом станет свободным агентом

Дортмундская «Боруссия» объявила, что полузащитник Аксель Витсель покинет команду после окончания нынешнего сезона. Было принято решение не подписывать новый контракт с 33-летним бельгийцем.

Таким образом, Витсель 1 июня станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Бельгийский полузащитник перешел в дортмундскую «Боруссию» в 2018 году из китайского клуба. Ранее он выступал также за «Зенит» и «Бенфику».

В этом сезоне Витсель сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.