Вирц признан игроком года в Германии согласно опросу Kicker

Бывший полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал футболистом года в Германии по результатам опроса среди спортивных журналистов, проводимого изданием Kicker.

22-летний футболист набрал 191 голос. Второе место занял полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (81 голос), третье — форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде (71).

Вирц выступал за «Байер» с 2020 года, а этим летом перешел в «Ливерпуль». В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл в 45 матчах за леверкузенскую команду во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 15 результативных передач.