Вилли Орбан: "Мы увидели, что можем играть на равных с "Баварией"

Защитник "РБ Лейпциг" Вилли Орбан - о матче с "Баварией" (0:0) в 33-м туре чемпионата Германии.

- Мы увидели, что можем играть с "Баварией" на равных, что можем и должны смелее атаковать. В этом случае у нас появляются свободные зоны. Финал Кубка Германии будет определенно совершенно другим матчем, - цитирует Орбана официальный сайт "Баварии". - Но сегодня мы показали хорошую игру, и мы можем еще прибавить. Мы бы хотели победить, но соперник сегодня был особенный.

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