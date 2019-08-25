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Видео футбольного молебна болельщиков «Кельна» собрало почти полмиллиона просмотров. А вам понравилось?

15:00
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Болельщики «Кельна» после старта сезона-2019/20 чемпионата Германии помолились за удачное выступление команды. Они устроили молебен в главном католическом соборе страны — Кельнском.

Храм посетили 4,5 тысячи немецких фанатов. Они попросили хорошей игры и успешного результат, а потом исполнили клубный гимн.

После двух первых туров сезона «Кельн» не набрал ни одного очка. В прошлом сезоне команда выступала во второй бундеслиге и по его итогам сумела попасть в первую.

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