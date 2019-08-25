Видео футбольного молебна болельщиков «Кельна» собрало почти полмиллиона просмотров. А вам понравилось?

Болельщики «Кельна» после старта сезона-2019/20 чемпионата Германии помолились за удачное выступление команды. Они устроили молебен в главном католическом соборе страны — Кельнском.

Храм посетили 4,5 тысячи немецких фанатов. Они попросили хорошей игры и успешного результат, а потом исполнили клубный гимн.

«Mer stonn zo dir!» ???



Vor dem ersten Heimspiel des 1. FC K?ln haben 4.500 Fans im Dom f?r eine gute Saison und einen fairen Verlauf gebetet. #KOEBVB pic.twitter.com/EJf4ua8XXv — Sportschau (@sportschau) August 23, 2019

После двух первых туров сезона «Кельн» не набрал ни одного очка. В прошлом сезоне команда выступала во второй бундеслиге и по его итогам сумела попасть в первую.