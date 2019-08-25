Видео футбольного молебна болельщиков «Кельна» собрало почти полмиллиона просмотров. А вам понравилось?
15:00
Болельщики «Кельна» после старта сезона-2019/20 чемпионата Германии помолились за удачное выступление команды. Они устроили молебен в главном католическом соборе страны — Кельнском.
Храм посетили 4,5 тысячи немецких фанатов. Они попросили хорошей игры и успешного результат, а потом исполнили клубный гимн.
«Mer stonn zo dir!» ???— Sportschau (@sportschau) August 23, 2019
Vor dem ersten Heimspiel des 1. FC K?ln haben 4.500 Fans im Dom f?r eine gute Saison und einen fairen Verlauf gebetet. #KOEBVB pic.twitter.com/EJf4ua8XXv
После двух первых туров сезона «Кельн» не набрал ни одного очка. В прошлом сезоне команда выступала во второй бундеслиге и по его итогам сумела попасть в первую.
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